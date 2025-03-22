Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Тулой

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ДТП с участием четырех автомобилей произошло под Тулой, погибла женщина, пострадали восемь человек, среди них четверо детей, сообщает МЧС России вечером в субботу.

"На 199 километре трассы М-2 столкнулись четыре легковых автомобиля. Зажатого водителя спасатели МЧС России деблокировали и передали врачам. Всего в аварии пострадали девять человек, из них дети 3, 6, 12 и 13 лет. Женщина погибла", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, добавили в ведомстве.