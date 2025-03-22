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Число пострадавших в ДТП под Тулой выросло до 10

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В ДТП с участием четырех автомобилей на 198-м км автодороги М-2 "Крым" количество пострадавших выросло с восьми до 10, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона вечером в субботу.

"В результате ДТП один человек скончался, десять получили травмы различной степени тяжести, из них пять детей", - говорится в сообщении.

На данный момент всем оказывается медицинская помощь. Сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.

Ранее в МЧС России сообщали, что в ДТП с участием четырех легковых машин восемь человек, четверо из которых дети, пострадали, один человек погиб.

Крым МЧС России Тула
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