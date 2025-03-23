Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 59 дронов ВСУ над семью регионами

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье над семью российскими регионами уничтожено 59 украинских беспилотников, большая часть - над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА - над территорией Ростовской области, 20 БПЛА - над территорией Астраханской области, три БПЛА - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, три дрона сбиты над территорией Волгоградской области, два - над Республикой Крым и по одному - над Курской и Саратовской областями. В сообщении администрации Ахтубинского района Астраханской области говорится, что "на текущий момент службами ПВО уничтожено более 20 БПЛА".

"В северной части города обнаружен неразорвавшийся снаряд. Для жителей организована эвакуация", - говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

В нем отмечается, что в черте города есть повреждения инфраструктуры, которые устраняются спецслужбами. На части участков будут отключены газ и свет для устранения последствий.

Погибших нет, лёгкие ранения получил один человек, от госпитализации отказался, добавили в администрации.