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Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 марта

Атака БПЛА, приостановка рейсов в аэропортах, турецкая прокуратура требует ареста мэра Стамбула

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 59 дронов ВСУ над семью регионами. Больше всего поражено над на территорией Ростовской области - 29 БПЛА.

- Человек погиб при атаке БПЛА на трассе в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

- Прокуратура Турции просит арестовать задержанного мэра Стамбула. Решение о том, заключат ли его под стражу, в воскресенье должен принять суд.

- Прием и отправка рейсов были временно остановлены в аэропортах Волгограда и Саратова. Ограничение продлилось полчаса.

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