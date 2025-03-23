Российские военные взяли по контроль населенный пункт Срибное в ДНР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Срибное в ДНР, сообщает Минобороны РФ в воскресенье.

"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой народной республики", - сказано в его сообщении.

В ходе боев войсками группировки "Центр" нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, четырех штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, центра сил специальных операций "Восток" и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Зверево, Троицкое, Красноармейск, Котлино, Новопавловка, Удачное и Новосергеевка (ДНР).

ВСУ потеряли здесь свыше 500 военных, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудий, говорится в сводке.

"На белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Марьино, Новодмитровка и Угроеды Сумской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - сообщило Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, танковой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Шийковка, Западное Харьковской области, Кировск, Новомихайловка (ДНР) и Надия (ЛНР).

Тут потери противника составили до 230 военных, танк, БТР М577 и бронеавтомобиль HMMWV, семь автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 и два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тарасовка, Марково, Новая Полтавка, Александрополь, Щербиновка, Дружба, Васюковка, Миньковка, Григоровка и Часов Яр Донецкой народной республики", - сказали в Минобороны.

На этом участке ВСУ потеряли свыше 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, станция радиоэлектронной разведки и два склада боеприпасов.

Войска группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Разлив Новополь, Шевченко (ДНР), Гуляйполе и Червоное Запорожской области. Потери ВСУ составили до 160 военных, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм САУ Krab. Уничтожен склад боеприпасов, говорится в сообщении министерства.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, Токаревка, Понятовка, Садовое и Антоновка Херсонской области", - заявили в Минобороны РФ.

По его данным, в этих боях уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов и две станции РЭБ.