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Военные РФ нейтрализовали за сутки 224 украинских беспилотника

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 220 украинских беспилотников были сбиты за сутки, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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