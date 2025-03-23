Военные РФ нейтрализовали за сутки 224 украинских беспилотника

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 220 украинских беспилотников были сбиты за сутки, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Как заявили в Минобороны, всего с начала проведения СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.