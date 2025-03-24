Торговый центр горит в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пожарные тушат пожар в ТЦ "Галерея Астор" в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

"Торговый центр горит по адресу Буденновский проспект 49/97", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении задействованы 54 человека и 19 единиц техники.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что площадь пожара составляет 500 кв. м, проводится эвакуация из соседнего дома.

Глава города Александр Скрябин сообщил в своем телеграм-канале, что "в связи с тушением пожара перекрыто движение транспортных средств по пр. Буденновский на пересечении от ул. Горького до ул. Красноармейской".

"По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Скрябин.

В пресс-службе МЧС РФ также сообщили, что есть угроза распространения огня на соседнее здание.