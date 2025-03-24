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Что случилось этой ночью: понедельник, 24 марта

Пожар в ТЦ в центре Ростова-на-Дону, смерть члена политбюро ХАМАС, роспуск парламента в Канаде

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В центре Ростова-на-Дону произошел пожар в ТЦ "Галерея Астор". Площадь возгорания, по первоначальным данным, составляла 500 кв. м. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего многоквартирного дома. Жители были эвакуированы. К 07:00 пожарные ликвидировали открытое горение на кровле ТЦ.

- Член политбюро ХАМАС Исмаил Бархум был убит в результате израильского удара по больнице Насер в Хан-Юнисе, где он проходил лечение. В момент удара в учреждении находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al Jazeera, погибли два человека, восемь ранены. Больница частично вышла из строя.

- Канадский премьер-министр Марк Карни объявил о роспуске парламента и проведении выборов 28 апреля, сообщил телеканал CBC. Предвыборная кампания партий, претендующих на места в парламенте, продлится 36 дней. Согласно канадским законам, это минимальный срок, который нужно отводить на предвыборную борьбу.

- Минобороны РФ сообщило о срыве атаки ВС Украины на красноармейском направлении в результате удара РСЗО "Град" по скоплению техники и живой силы противника. Артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп по целям 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 км, говорится в сообщении ведомства.

- Северная Корея осудила совместные военные учения Южной Кореи и США, предупредив, что продолжит наращивать ударную мощь, чтобы подавить любые угрозы со стороны своих врагов. "Военные учения Freedom Shield достигли максимального уровня в текущем году по своему агрессивному и наступательному характеру", - говорится в заявлении Института разоружения и мира МИД КНДР, опубликованном ЦТАК.

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