ТКП получила предупреждение ФАС за незаконный сбор с агентств по продаже авиабилетов

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение АО "ТКП" (оператор системы взаиморасчетов на воздушном транспорте) за установление "не предусмотренной законодательством" платы с агентств по продаже билетов.

"ФАС установила, что после признания судом взимаемой с пассажиров в пользу АО "ТКП" таксы ZZ нелегитимной компания ввела плату по стандартным договорам с агентами, не предоставляя дополнительных услуг. По мнению ведомства, действия компании содержат признаки злоупотребления доминирующим положением", - сообщила пресс-служба ведомства.

В случае отказа агентств от подписания изменений условий договора, агентство утрачивает возможность оказания услуг бронирования авиабилетов. Таким образом пассажиры, которые не могут приобрести билеты напрямую у авиакомпаний, в том числе проживающие в удаленных, малонаселенных пунктах, лишаются возможности приобретения авиабилетов, отметили в ФАС. Такая практика "может ухудшить финансовое положение агентств или повлиять на стоимость авиабилетов, продаваемых через систему взаиморасчетов на воздушном транспорте".

"Компании необходимо прекратить навязывание указанной платы и исключить ее из стандартных договоров о продаже перевозок и услуг, приложений и дополнительных соглашений к договорам с аккредитованными агентствами. В случае неисполнения предупреждения служба возбудит антимонопольное дело", - подчеркнули в ФАС.