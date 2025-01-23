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Авиакомпании РФ обязали разработать ценовые политики к сентябрю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Все российские авиакомпании должны разработать ценовые политики к сентябрю 2025 года, когда вступит в силу приказ Минтранса, обязывающий их иметь такой документ, сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Вероника Ходырева.

"Если у них ее (ценовой политики - ИФ) не будет, значит, это будет нарушение приказа", - сказала Ходырева на круглом столе в Совете Федерации о регулировании цен на авиабилеты в четверг.

Обязанность авиакомпаний иметь документ, в соответствии с которым они формируют тарифы, заложена в пункте 21 приказа, пояснила она.

Накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о согласовании коммерческих политик авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Компании закрепили подходы к определению стартовой цены на билеты и правила отклонения от нее, поясняли в ведомстве. Также они задекларировали, что доля продаж авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60%, а доля билетов, продаваемых по максимальному тарифу, - менее 2,5%. Кроме того, каждая из авиакомпаний включила в коммерческую политику "инициативные льготные программы" для отдельных категорий граждан, отметили в ФАС.

Прозрачное ценообразование сделает перелеты в эконом-классе доступнее по стоимости и по наличию билетов. В то же время описанные в документе подходы к ценообразованию позволят перевозчикам "не допустить возможные нарушения антимонопольного законодательства", заявлял руководитель ФАС Максим Шаскольский.

В марте прошлого года ФАС возбудила дело в отношении S7, поскольку та не исполнила предупреждение о необходимости разработать ценовую политику. До этого служба установила, что S7 в рамках одного подкласса тарифа продает билеты по разной стоимости. При этом различия цены не связаны с оказанием услуг на борту, дополнительными расходами перевозчика или временем до вылета, в которое пассажир приобретает билет.

В апреле ФАС запросила пояснения о применяемом ценообразовании сразу у шести авиакомпаний: "Аэрофлота", "Победы", "Уральских авиалиний", NordWind, Smartavia и "ЮТэйр".

S7 Аэрофлот ФАС Минтранс РФ
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