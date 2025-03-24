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Поправки о защите подставных лиц в бизнесе одобрены к первому чтению

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект № 810023-8 о введении механизма защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами.

В РоссииВ Думу внесли проект о защите подставных лиц в бизнесе в обмен на сотрудничество со следствиемЧитать подробнее

"Мы поддерживаем, но ко второму чтению путь большой", - сказал на заседании комитета его председатель Павел Крашенинников. Замминистра юстиции Елена Ардабьева на заседании комитета также выразила готовность дорабатывать инициативу в рамках подготовки ко второму чтению.

Законопроект содержит поправки к ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица или регистрация физического лица в качестве ИП) и ст. 173.2 (незаконное использование документов для образования юридического лица, регистрации физического лица в качестве ИП) Уголовного кодекса.

По действующему законодательству, создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, который регистрирует юридические лица и индивидуальных предпринимателей, ложных данных о таких лицах, наказывается штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, также возможно лишение свободы на срок до 3 лет, а если преступление совершено в составе организованной группы - до 5 лет.

Под подставными лицами понимаются учредители или управляющие юридического лица, данные о которых были внесены в реестр без их ведома, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, но у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Законопроект вносит в УК новое примечание, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 173.1 или ст. 173.2, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.

Авторы в пояснительной записке подчеркивают, что в практике возникают трудности с выявлением и привлечением к ответственности организаторов преступлений, связанных с использованием подставных лиц в компаниях. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются только эти подставные лица, которые, опасаясь более серьезных наказаний за участие в преступной группе, отказываются сотрудничать с правоохранительными органами и раскрывать всю цепочку участников.

"В связи с этим законопроект предлагает добавить условие освобождения от уголовной ответственности для подставных лиц, если они активно помогают раскрыть преступление и указать на других соучастников, что расширит возможности применения правовых механизмов освобождения от ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, расширяется сфера действия нормы и добавляется упоминание о регистрации подставного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В то время как сейчас уголовно-правовые запреты, установленные в статьях 173.1 и 173.2 УК, распространяются только на действия, связанные с незаконным образованием юридических лиц. "В то же время индивидуальные предприниматели наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юридические лица, при этом на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании. В силу указанной особенности реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Павел Крашенинников Госдума Елена Ардабьева Минюст
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