Законопроект о защите подставных лиц в бизнесе принят в I чтении

Такие лица освобождаются от уголовной ответственности в случае сотрудничества со следствием

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дополняет Уголовный кодекс (УК) механизмом защиты подставных лиц в компаниях в обмен на их сотрудничество с правоохранительными органами.

Законопроект № 810023-8 в декабре 2024 г. представило в Думу правительство.

Поправки вносятся в ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица или регистрация физического лица в качестве ИП) и ст. 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юридического лица, регистрации физического лица в качестве ИП).

Согласно действующему законодательству создание или реорганизация юридического лица через подставных лиц, а также предоставление в орган, который регистрирует юридические лица и индивидуальных предпринимателей, ложных данных о таких лицах, наказывается штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб., также возможно лишение свободы на срок до 3 лет, а если преступление совершено в составе организованной группы - до 5 лет.

Под подставными лицами понимаются учредители или управляющие юридического лица, данные о которых были внесены в реестр без их ведома, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, но у которых отсутствует цель управления юрлицом.

Законопроект вносит в УК новое примечание, согласно которому лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 173.1 или ст. 173.2, являясь подставным лицом, освобождается от уголовной ответственности за его совершение, если оно активно способствовало раскрытию или расследованию этого преступления.

Авторы в пояснительной записке подчеркивают, что в практике возникают трудности с выявлением и привлечением к ответственности организаторов преступлений, связанных с использованием подставных лиц в компаниях. Чаще всего к уголовной ответственности привлекаются только эти подставные лица, которые, опасаясь более серьезных наказаний за участие в преступной группе, отказываются сотрудничать с правоохранительными органами и раскрывать всю цепочку участников.

"В связи с этим законопроект предлагает добавить условие освобождения от уголовной ответственности для подставных лиц, если они активно помогают раскрыть преступление и указать на других соучастников, что расширит возможности применения правовых механизмов освобождения от ответственности", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, расширяется сфера действия нормы и добавляется упоминание о регистрации подставного физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В то время как сейчас уголовно-правовые запреты, установленные в статьях 173.1 и 173.2 УК, распространяются только на действия, связанные с незаконным образованием юридических лиц.

"В то же время индивидуальные предприниматели наделены схожими правами в сфере предпринимательской деятельности, что и юридические лица, при этом на них не распространяется ряд ограничений в части распоряжения денежными средствами при их обналичивании. В силу указанной особенности реквизиты индивидуальных предпринимателей широко используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, уклонением от уплаты налогов и сокрытием имущества, получением налоговых вычетов, банкротством, легализацией (отмыванием) денежных средств", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.