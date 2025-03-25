Пять украинских беспилотников уничтожили за ночь над Крымом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские военные перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

В ночь на 24 марта было сбито 28 украинских беспилотников над регионами России. Из них 12 дронов уничтожили над Брянской и Ростовской областями, два — над Республикой Крым и по одному БПЛА — над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря.