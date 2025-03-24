Силы ПВО сбили за ночь 28 украинских БПЛА над территорией России

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Средства ПВО уничтожили 28 дронов в Ростовской области, Республике Крым, Краснодарском крае, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: по 12 БПЛА - над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА - над территорией Республики Крым, по одному БПЛА - над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря", - заявили в ведомстве.

В Ростовской области БПЛА были уничтожены в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову-на-Дону, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.