22 пострадавших в ДТП в Крыму находятся в больницах, четверо из них в тяжелом состоянии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе ребенок; четверо пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Симферополя находятся 22 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму, в том числе один ребенок. Четверо из них - в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Пациенты получают все необходимое лечение, проводятся телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова и РДКБ Минздрава России, добавил помощник министра.

15 человек, включая семерых детей, получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил он.

Авария произошла около села Укромное Симферопольского района утром 24 марта. По предварительным данным, обнародованным УМВД по Крыму, водитель автобуса КАВЗ по неизвестным причинам въехал в стоявший грузовик. По данным МЧС, в автобусе находились 32 человека.