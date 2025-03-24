Водитель автобуса задержан в Крыму после ДТП с шестью погибшими

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ сообщил о задержании в Крыму водителя автобуса в связи с дорожной аварией, в результате которой погибли шесть человек, говорится в телеграм-канале ведомства в понедельник.

По версии следствия, водитель нарушил правила дорожного движения, в результате автобус столкнулся со стоявшим у обочины грузовиком с зерном.

Следователи готовятся предъявить водителю обвинения. В суд будет подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.

ДТП произошло утром в понедельник у села Укромное Симферопольского района Крыма. По информации МВД по республике, предварительно, водитель автобуса КАВЗ по неизвестным причинам въехал в стоящий грузовик.

По данным СКР, в результате аварии погибли шесть человек, госпитализированы 15 взрослых и восемь несовершеннолетних.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в экстренных службах, в ДТП пострадали 42 человека, в том числе восемь несовершеннолетних.

В то же время в Минздраве Крыма сообщали о 36 пострадавших, из которых госпитализировали 17 человек, в том числе одного несовершеннолетнего. По данным министерства, состояние двух человек оценивается как тяжелое. Остальным помощь оказали амбулаторно.

Возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 5 ст. 264 (нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ.