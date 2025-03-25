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Два человека пострадали в Махачкале при взрыве газа в салоне сотовой связи

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Газовоздушная смесь взорвалась в салоне сотовой связи в Махачкале, есть пострадавшие, сообщили во вторник "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В 10:10 поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном по проспекту Имама Шамиля в Махачкале, произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.

Ранее сообщалось о взрыве и последующем пожаре в результате утечки бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома в Махачкале. Пострадали два человека, повреждены несколько квартир и перекрытия.

Махачкала Дагестан
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