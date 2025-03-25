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Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке выросло до четырех

Число пострадавших в Махачкале при взрыве газа в многоэтажке выросло до четырех
Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при взрыве газа в одном из многоэтажных домов Махачкалы получают помощь в стационарах, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана во вторник.

"В многоквартирном доме по ул. Гапцахская, 14 ранено четыре человека - трое женщин, одна из которых в тяжелом состоянии, и один мужчина. Пациенты получают всю необходимую терапию в стационарах Махачкалы", - говорится в сообщении.

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Взрыв и последующий пожар в результате утечки бытового газа произошел в одной из квартир 14-этажного жилого дома в Махачкале. Изначально сообщалось о двух пострадавших. Также были повреждены несколько квартир и перекрытия. Из дома было эвакуировано 150 жильцов.

Позже глава Дагестана Сергей Меликов заявил о множественных нарушениях, с которыми построен пострадавший дом.

"Не было нормативного подключения инфраструктуры света, воды, системы отведения воды и, конечно, газа, что заставило жителей, которые приобрели здесь квартиры, самостоятельно решать вопросы по обеспечению газом своего жилья", - сказал Меликов журналистам.

Дагестан Махачкала
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