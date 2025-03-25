Украинский военный получил 15 лет заключения за преступления в Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимиру Юрову по делу о совершении теракта в Курской области, сообщает Генпрокуратура РФ во вторник.

Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Юрову инкриминировали совершение террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Суд установил, что 6 сентября прошлого года обвиняемый в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно пересек границу Российской Федерации и вторгся на территорию Кореневского района Курской области.

Находясь в населенном пункте Дуровка, Юров вместе с другими украинскими военнослужащими запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации, производил выстрелы из боевого оружия, информирует Генпрокуратура.

Отмечается, что обвиняемый был задержан российскими военнослужащими.