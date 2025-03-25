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Украинский военный получил 15 лет заключения за преступления в Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему 21-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины Владимиру Юрову по делу о совершении теракта в Курской области, сообщает Генпрокуратура РФ во вторник.

Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Юрову инкриминировали совершение террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Суд установил, что 6 сентября прошлого года обвиняемый в составе подразделений вооруженных формирований Украины незаконно пересек границу Российской Федерации и вторгся на территорию Кореневского района Курской области.

Находясь в населенном пункте Дуровка, Юров вместе с другими украинскими военнослужащими запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации, производил выстрелы из боевого оружия, информирует Генпрокуратура.

Отмечается, что обвиняемый был задержан российскими военнослужащими.

Генпрокуратура РФ Украина Курская область
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