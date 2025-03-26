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Украинский военный осужден на 15 лет за преступления в курском приграничье

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд вынес приговор военнослужащему 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Андрею Безручкову по делу о совершении теракта в Курской области, сообщает Генпрокуратура России.

Он признн виновным в совершении совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Подсудимого приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые 3 года он будет отбывать наказание в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Суд установил, что 4 сентября прошлого года обвиняемый в составе подразделений вооруженных формирований Украины на бронетранспортере вторгся на территорию Суджанского района Курской области, после чего проследовал в сторону населенного пункта Малая Локня.

Там он вместе с другими украинскими военными участвовал в блокировании указанного населенного пункта, запугивал мирных граждан, запрещал им свободно передвигаться, препятствовал эвакуации, информирует Генпрокуратура.

Безручкова задержали российские военные.

Генпрокуратура Украина Курская область Малая Локня Андрей Безручков
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