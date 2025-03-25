Группу бойцов украинской теробороны осудили за терроризм в Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский суд вынес приговор шестерым военнослужащим 129-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины по делу о совершении терактов в Курской области, сообщает Следственный комитет РФ в своем телеграм-канале во вторник.

Сергей Блащенко и Сергей Бохонько приговорены к 15 годам лишения свободы, Николай Кононенко, Артур Волков, Максим Хадеев - к 14 годам заключения, Виталий Чупин - к 13 годам. Первые три года срока они будут отбывать в тюрьме, остальную часть наказания - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористических актов в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Судом установлено, что в августе-сентябре 2024 года обвиняемые в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации.

"Находясь в селах Гуево, Плехово, Борки и деревне Спальное Суджанского района Курской области, фигуранты уголовного дела под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - говорится в сообщении.

11 сентября прошлого года они были задержаны военнослужащими ВС РФ, информирует СКР.