Поправки о гарантированных кредитных каникулах для МСП и самозанятых прошли I чтение

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым требовать от банков предоставления кредитных каникул сроком до шести месяцев раз в пять лет, независимо от их финансового положения.

Законопроект № 684400-8 в июле 2024 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов.

Законопроект позволит малому и среднему бизнесу и самозанятым обращаться к кредиторам с требованием о предоставлении кредитных каникул без привязки к ухудшению финансового положения.

Правительство получит право устанавливать максимальные суммы кредитов, на которые распространяется этот механизм. На переходный период, т.е. до установления предельного размера правительством, лимиты составят: для микропредприятий - 60 млн рублей, для малых предприятий - 400 млн рублей, для средних предприятий - 1 млрд рублей, для самозанятых - 10 млн рублей.

Также законопроект устанавливает, что решение о предоставлении кредитных каникул не может быть принято в отношении кредитов с несколькими заемщиками или кредиторами (например, синдицированные займы); займов, выданных в рамках госпрограмм, через государственные или некоммерческие МФО, а также МФО - субъекты МСП; кредитов, полученных банками, страховыми компаниями, инвестиционными и пенсионными фондами, ломбардными организациями, участниками игорного бизнеса.

На пленарном заседании 25 марта глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что необходимость кредитных каникул для самозанятых требует обоснования ко второму чтению. "В ходе дискуссии на комитете ставился вопрос, если люди, как физические лица, уже по действующему законодательству могут получать кредитные каникулы, то соответственно, зачем еще раз прописывать эту норму уже как самозанятым. Полагаю, что в ходе дискуссии, опять же при рассмотрении ко второму чтению, мы с этой нормой определимся", - сказал он.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.