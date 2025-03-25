Более 22 тыс. сайтов и каналов заблокированы в РФ в 2024 г. за разжигание розни и сепаратизм

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) в прошлом году заблокировал на территории РФ более 22 тыс. ресурсов, страниц, сообществ и каналов с материалами, разжигающими межнациональную и межконфессиональную рознь, сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

"Только в 2024 году Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 22 тыс. интернет-ресурсов, отдельных сообществ, каналов, а также материалов, направленных на разжигание межнациональных и межконфессиональных конфликтов в России, продвижение сепаратисткой повестки, связанной с идеей выхода из состава России, в том числе насильственным путем", - сказал Субботин на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Выявлены и заблокированы более 500 каналов, созданных с целью запугивания населения путем вбросов о проведении терактов", - добавил он.

По его словам, "внешними силами активно задействуются иностранные интернет-площадки и ресурсы, в том числе принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами, в целях поддержки и стимулирования экстремистской деятельности, нарушения территориальной целостности РФ".

Субботин заявил, что президент РФ в новой стратегии по противодействию экстремизму "ясно обозначил, что наблюдается стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России".

"Фиксируются попытки через сеть интернет: стимулировать сепаратистские настроения, особенно в национальных республиках, организовать протестные акции, направленные на дестабилизацию общественно-политической, социально-экономической обстановки, в том числе связанной с региональной повесткой, запугать население России путем массовых вбросов о проведении терактов в образовательных учреждениях, посеять раздор по национальному и религиозному признаку", - сказал замглавы РКН.



