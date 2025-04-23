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На начало года в РФ 62 организации были признаны террористическими, 119 - экстремистскими

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В России на начало 2025 года 62 организации признаны террористическими и 119 экстремистскими, сообщил судья Верховного суда России Александр Воронов на совещании председателей Верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Его цитирует пресс-служба ВС России.

"В целях эффективного противодействия экстремистской и террористической деятельности в Российской Федерации создан механизм признания в судебном порядке организаций террористическими или экстремистскими. На начало 2025 года в Российской Федерации 62 организации признаны террористическими, 119 организаций экстремистскими", - сказал Воронов.

В 2024 году за преступления террористической направленности осуждено около 1 тысячи человек.

По словам Воронова, деяния террористической направленности предстают, по сути, как преступления против всего человечества, а не только против общественной безопасности отдельного государства или его народа.

"Противодействие терроризму является приоритетным направлением государственной политики России, которая исторически формировалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, в связи с чем любые проявления терроризма признаются одной из наиболее серьезных угроз общественной безопасности", - сказал судья.

В приветственном слове к участником совещания председатель Верховного суда России Ирина Подносова отметила, что сотрудничество между судами государств-участников ШОС - важный элемент сдерживания террористической угрозы. По ее словам, "рост транснациональной преступности и появление новых видов терроризма, в том числе экологического и биологического ставит перед нашими странами задачу непреклонного противодействия этому злу".

"В этой связи эффективное рассмотрение национальными судами данной категории дел выступает одним из ключевых элементов государственной антитеррористической деятельности", - заключила она.

ШОС Верховный суд Александр Воронов Ирина Подносова
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