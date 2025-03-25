Судоходство в Черном море было в числе главных тем на консультациях в Эр-Рияде

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Вопрос о безопасного судоходства в Черном море стал одним из главных в ходе встречи в Эр-Рияде российской и американской делегаций, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждали, как и условились Путин и Трамп, прежде всего вопросы безопасного судоходства на Черном море", - сказал он в интервью Первому каналу, которое вышло в эфир во вторник.

По словам министра, "Запад делал все, чтобы как можно больше выгораживать Украину и как можно больше наказывать РФ".

Когда генеральный секретарь ООН через год после действия той Черноморской инициативы развел руками и сказал, что у него ничего не получается, мы сказали, что, давайте, когда у вас получится, тогда мы и вернемся к этой сделке", - отметил Лавров.

Поэтому, сказал он, "сейчас наши переговорщики, которые были определены президентом Путиным, в Эр-Рияде напомнили обо всей этой истории своим американским коллегам и сказали, что, учитывая послужной список и самой Украины, и всей этой "черноморской истории", мы хотели бы, чтобы на этот раз никаких двусмысленностей не было".