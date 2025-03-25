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Уолтц рассчитывает обсудить с Москвой безопасность в Черном море

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц планирует в течение вторника обсудить с российским коллегой тему перемирия в районе Черного моря между РФ и Украиной, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

"Он будет разговаривать с российским коллегой о сделке по перемирию в Черном море. Также он планирует, как обычно, поговорить с Трампом вечером", - сообщил источник телеканала, знакомый с ситуацией.

Американские СМИ отмечают, что из сообщения следует, что Уолтц продолжает работу, несмотря на совершенную ранее ошибку. Ранее главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно оказался в закрытом чате в мессенджере Signal, где глава Пентагона Пит Хегсет обсуждал планы по нанесению ударов по объектам хуситов в Йемене с вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом, советником по нацбезопасности Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио. По версии Голдберга, Уолтц случайно пригласил его в этот чат.

Politico писало, что в Белом доме шли дискуссии о возможности отставки Уолтца в связи с утечкой информации о планируемых ударах. Однако президент США Дональд Трамп затем дал понять, что не собирается отправлять Уолтца в отставку.

Дональд Трамп США Майкл Уолтц Черное море
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