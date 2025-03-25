Законопроект о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде прошел I чтение

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона об ужесточении ответственности за несообщение гражданином военкомату о своем переезде на новое место жительства на более чем трехмесячный срок при отсутствии регистрации.

Проект закона (№840347-8) предлагает взимать за подобное штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Инициатива предлагает изменения в статью 21.5 КоАП РФ, дополняя ее частью 2.1 следующего содержания:

"2.1. Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей".

В пояснительной записке отмечается, что проведенный Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тыс. человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тыс. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тыс. человек.

Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией.

В настоящее время размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

"По нашему мнению, установленный размера штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. "Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету", - говорится в пояснительной.

Авторами проекта закона стала группа депутатов, в основном состоящая из членов комитета по обороне.