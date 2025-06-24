Принят закон о штрафах до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон, предусматривающий штраф за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.

Согласно принятому закону, ответственность наступит за "несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией".

Закон предлагает взимать за подобное штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, внося изменения в статью 21.5 КоАП РФ, дополняя ее частью 2.1.

В пояснительной записке отмечается, что проведенный Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тыс. человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тыс. человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тыс. человек.

Основное количество совершенных административных правонарушений связано с несообщением гражданами в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией.

В настоящее время размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

"По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. "Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету", - говорится в пояснительной записке.