Поиск

Путин призвал аккуратно относиться к вопросу ограничений для покинувших РФ деятелей культуры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным вводить определенные ограничения для уехавших из страны деятелей культуры в некоторых случаях, но призвал очень аккуратно относиться к этому вопросу.

"По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. В каких-то случаях, наверно, это обоснованно. Но в целом, нужно просто создавать хорошие условия для людей, чтобы у них не было желания никуда уезжать ", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

"Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно что-то недорабатывает, задача руководителей различных учреждений культуры. Чтобы у нас везде все было достойно, на самом хорошем и высоком уровне. Чтобы тиграм мяса додавали. Чтобы все у нас здесь было в рамках заявленных стандартов и правил", - добавил он.

Президент подчеркнул, что в некоторых случаях ограничения могут быть оправданы, но "очень аккуратно надо к этому относиться".

Так глава государства отреагировал на предложение гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного лишать государственных наград и званий деятелей культуры, которые уехали из страны и "позволяют себе клеветнические высказывания в адрес государства, народа и вооруженных сил".

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На поддержку российской анимации предложено передавать 10% от сборов иностранной

Условия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. Текст

Условия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. Текст

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

Путин обусловил вопрос о ротации мобилизованных ситуацией в зоне СВО

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Политолог Шульман объявлена в розыск в рамках уголовного дела

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован

Зампред ЦБ ждет текущую инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Идею вернуть оценки за поведение в школах с сентября поддержали 59% россиян

Идею вернуть оценки за поведение в школах с сентября поддержали 59% россиян
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6080 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });