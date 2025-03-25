Путин призвал аккуратно относиться к вопросу ограничений для покинувших РФ деятелей культуры

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает возможным вводить определенные ограничения для уехавших из страны деятелей культуры в некоторых случаях, но призвал очень аккуратно относиться к этому вопросу.

"По поводу людей, которые заканчивают учебные заведения бесплатно, а потом уезжают или ведут себя как-то недобросовестно. Здесь можно административно, конечно, вводить определенные ограничения, обязательства и так далее. В каких-то случаях, наверно, это обоснованно. Но в целом, нужно просто создавать хорошие условия для людей, чтобы у них не было желания никуда уезжать ", - сказал Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

"Это наша задача. Задача государства, которое здесь явно что-то недорабатывает, задача руководителей различных учреждений культуры. Чтобы у нас везде все было достойно, на самом хорошем и высоком уровне. Чтобы тиграм мяса додавали. Чтобы все у нас здесь было в рамках заявленных стандартов и правил", - добавил он.

Президент подчеркнул, что в некоторых случаях ограничения могут быть оправданы, но "очень аккуратно надо к этому относиться".

Так глава государства отреагировал на предложение гендиректора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного лишать государственных наград и званий деятелей культуры, которые уехали из страны и "позволяют себе клеветнические высказывания в адрес государства, народа и вооруженных сил".