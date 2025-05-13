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Совет по культуре и искусству при президенте будет упразднен

Его заменит совет по культуре

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации подготовить нормативную базу для образования совета по культуре при главе государства взамен существующего совета по культуре и искусству.

"Администрации президента Российской Федерации подготовить проекты актов президента Российской Федерации, предусматривающих образование совета при президенте Российской Федерации по культуре и упразднение совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству", - говорится в перечне поручений, сформулированных после заседания совета по культуре и искусству 25 марта 2025 года.

Кроме того, администрация должна подготовить проекты актов, предусматривающих учреждение премии президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества и упразднение премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Также аналогичные нормативные документы должны предусматривать "предоставление права выдвижения претендентов на соискание премий президента Российской Федерации в области культуры исключительно лауреатам государственной премии СССР в области литературы и искусства, государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства и членам совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству (совета при президенте Российской Федерации по культуре)".

Владимир Путин
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