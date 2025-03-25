РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики обеих стран сроком на 30 суток, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США.

"Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

В заявлении отмечается, что "Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах".