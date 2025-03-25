В ООН приветствуют договоренности США с Россией и Украиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик положительно оценил договоренности Вашингтона с российской и украинской сторонами по итогам встреч в Саудовской Аравии.

"Мы видели два заявления, которые мы очевидно приветствуем. Эти проблемы, в особенности о свободе судоходства в Черном море, (...) о них генсек ООН и его команда говорили практически с самого начала конфликта", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что ООН не была представлена на переговорах в Эр-Рияде. На уточняющий вопрос журналиста, будет ли организация играть какую-либо роль в соглашении по урегулированию украинского конфликта, Дюжаррик сказал, что "пока слишком рано" говорить об этом.

На этой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские консультации экспертов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. До этого в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры американцев с представителями Украины.

В Белом доме по итогам переговоров сообщили, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров договорились работать, в том числе над безопасным судоходством в Черном море. Аналогичное положение содержится в сообщении Белого дома по итогам переговоров с Россией.

"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в сообщении.

"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - сообщил Кремль.