Поиск

В ООН приветствуют договоренности США с Россией и Украиной

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик положительно оценил договоренности Вашингтона с российской и украинской сторонами по итогам встреч в Саудовской Аравии.

"Мы видели два заявления, которые мы очевидно приветствуем. Эти проблемы, в особенности о свободе судоходства в Черном море, (...) о них генсек ООН и его команда говорили практически с самого начала конфликта", - сказал Дюжаррик на брифинге.

Он отметил, что ООН не была представлена на переговорах в Эр-Рияде. На уточняющий вопрос журналиста, будет ли организация играть какую-либо роль в соглашении по урегулированию украинского конфликта, Дюжаррик сказал, что "пока слишком рано" говорить об этом.

На этой неделе в Эр-Рияде прошли российско-американские консультации экспертов. Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. До этого в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры американцев с представителями Украины.

В Белом доме по итогам переговоров сообщили, что Вашингтон и Киев в ходе переговоров договорились работать, в том числе над безопасным судоходством в Черном море. Аналогичное положение содержится в сообщении Белого дома по итогам переговоров с Россией.

"США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - говорится в сообщении.

"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - сообщил Кремль.

ООН США Стефан Дюжаррик Украина Черное море Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

Трамп вступился за Уолтца после попадания журналиста в секретный чат

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

В Германии начал работу Бундестаг нового созыва

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

Сенатор Чижов сообщил, что заявление по итогам переговоров РФ-США не принято из-за позиции Киева

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%

Аналитик UBS не исключил падения индекса S&P 500 еще на 9%
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });