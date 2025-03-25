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Условия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. Текст

Условия для восстановления доступа с/х продукции и удобрений из РФ на мировой рынок. Текст
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля опубликовала основные итоги прошедшей в Саудовской Аравии встречи экспертных групп России и США. В сообщении, в частности, приводятся условия реализации одного из ключевых пунктов двусторонних договоренностей: восстановления доступа российской с/х продукции и удобрений на мировые рынки. Ниже приводится полный текст сообщения.

"1. В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов.

2. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Примечание:

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

3. Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

4. Россия и США приветствуют добрые услуги третьих стран, нацеленные на поддержку реализации договоренностей в энергетической и морской сферах.

5. Россия и США продолжат работу по достижению прочного и продолжительного мира".

США
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