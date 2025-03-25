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Кирилл Дмитриев озвучил ожидания от совместных с США усилий по "зерновой сделке"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Совместная работа России и США в рамках Черноморской зерновой инициативы позволит обеспечить зерном дополнительно свыше 100 млн человек и содействует беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, считает спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы приветствуем шаги по возобновлению Черноморской зерновой инициативы ("Black Sea Grain Initiative"), ранее обеспечивавшей экспорт зерна через Черное море. Администрация президента Байдена саботировала и не выполняла требования России, согласованные с ООН, что привело к срыву сделки в 2023 году. Администрация президента Трампа готова сотрудничать с Россией, обеспечивая продовольственную безопасность мира, что позволит обеспечить зерном дополнительно свыше чем 100 миллионов человек по всему миру", - написал он в Telegram.

По его мнению, выполнение условий сделки со стороны западных партнеров будет способствовать укреплению позиций России как ключевого поставщика продовольствия и подтвердит приверженность принципу того, что ограничения не должны распространяться на продовольствие.

Совместная работа России и США в рамках инициативы будет содействовать "беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки". "Это отвечает острой необходимости в глобальной продовольственной безопасности и актуальным потребностям производителей и продавцов продовольствия и удобрений в России", - считает глава РФПИ.

"И для России, и для США это будет не только гуманитарным вкладом, но и стратегическим успехом. Совместным успехом", - написал Дмитриев.

Зерновая сделка была приостановлена в июле 2023 года.

На переговорах в Саудовской Аравии 25 марта делегации России и США договорились сотрудничать для обеспечения безопасного судоходства в Черном море.

"США и Украина договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - заявил Белый дом.

"В соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов", - сообщил Кремль и добавил, что договоренность вступит в силу после отмены ряда антироссийских санкций.

Кирилл Дмитриев РФПИ США Украина Черное море
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