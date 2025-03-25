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Минсельхоз России утвердил предельные цены для закупочных и товарных зерновых интервенций

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно, при достижении которых в 2025/26 сельхозгоду (июль-июнь) будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна. Такой приказ подписан 18 марта 2025 года и размещен на сайте ведомства.

Предложенные уровни цен на пшеницу и ячмень ниже, чем в 2024/25 сельхозгоду, на рожь - выше для закупочных интервенций. Цены определены для всех регионов России, они согласованы с ФАС.

Так, предельные минимальные цены на пшеницу 3 класса при проведении закупочных интервенций составят 14 850 рублей за тонну с НДС (15 620 рублей в 2024/25 сельхозгоду), 13 500 рублей без НДС (14 200 рублей). На пшеницу 4 класса - соответственно 14 190 рублей за тонну (15 070 рублей) и 12 900 рублей за тонну (13 700 рублей), на рожь не ниже 3 класса - 11 770 рублей (11 440 рублей) и 10 700 рублей (10 400 рублей), на ячмень - 12 540 рублей за тонну (13 640 рублей) и 11 400 рублей (12 100 рублей) за тонну.

Для товарных интервенций определены предельные максимальные цены. Цены на пшеницу 3 класса составят 16 390 рублей за тонну с НДС (17 160 рублей), 14 900 рублей за тонну без НДС (15 600 рублей), пшеницы 4 класса - соответственно 15 620 рублей (16 610 рублей) и 14 200 рублей (15 100 рублей) за тонну, на рожь не ниже 3 класса - 12 980 рублей (15 100 рублей) и 11 800 рублей (11 400 рублей), на ячмень - 13 750 рублей (14 960 рублей) и 12 500 рублей (13 600 рублей) за тонну.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года правительство одобрило продажу в 2025 году до 3 млн тонн пшеницы, ржи и ячменя из запасов федерального интервенционного фонда. Фонд формируется в ходе закупочных интервенций. С августа 2024 года с перерывами идут товарные интервенции, в ходе которых продано 213 166 тонн зерна.

Минсельхоз ФАС правительство
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