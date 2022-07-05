Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар для проведения интервенций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз утвердил предельные цены на зерно и сахар, при которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с приказом, закупочные интервенции (закупки в государственный интервенционный фонд) на зерновом рынке будут проводиться при достижении цены на мягкую пшеницу 3-го класса в 15 840 рублей за тонну с НДС, 14 400 рублей - без НДС, на мягкую пшеницу 4-го класса соответственно - 15 070 рублей и 13 700 рублей за тонну, на рожь не ниже 3-го класса - 11 110 рублей и 10 100 рублей за тонну, на ячмень - 12 980 рублей и 11 800 рублей за тонну соответственно.

Для проведения товарных интервенций (продажа из государственного интервенционного фонда) предельные цены на мягкую пшеницу 3-го класса установлены в 17 380 рублей за тонну с НДС, 15 800 рублей за тонну без НДС, на мягкую пшеницу 4-го класса - соответственно 16 610 рублей и 15 100 рублей за тонну, на рожь не ниже 3-го класса - 12 210 рублей и 11 100 рублей за тонну, на ячмень - 14 300 рублей и 13 000 рублей за тонну соответственно.

Цены на свекловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок производства 2021-2023 годов, при которых могут начаться закупочные интервенции, определены на уровне 36 960 рублей за тонну с НДС, 33 600 рублей за тонну - без НДС, для проведения товарных интервенций - 40 700 рублей за тонну и 37 000 рублей за тонну соответственно.

Цены относятся ко всем регионам. Они согласованы с ФАС.

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.

Интервенции на рынке сахара пока не проводились. Они запланированы на 2022 год.

Как сообщалось, Минсельхоз планирует к 2024 году сформировать неснижаемый интервенционный фонд зерна в объеме 3 млн тонн и сахара - 250 тыс. тонн.