Умерла озвучивавшая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши" актриса Галина Марченко

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Актриса Галина Марченко, озвучивавшая с 1998 года куклу Каркуша в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", скончалась на 89-м году жизни.

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - говорится в сообщении на сайте телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет Высшего театрального училища им. Щепкина, а затем - режиссёрские курсы училища им. Щукина. До 1972 года была актрисой РАМТ. С 1975 года работала на Центральном телевидении. В разные годы исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!". С 1998 года Марченко стала озвучивать Каркушу.

"И с тех пор они стали неразлучны на целых 25 лет. Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой "Спокойной ночи, малыши!", подарила любовь миллионов юных телезрителей", - сообщается на сайте телепередачи.