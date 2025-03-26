Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Трамп подписал указ о подтверждении гражданства на выборах, умерла Галина Марченко, Рубио просит Турцию поддержать мир на Украине

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство. Штаты, которые не предпримут шагов для "обеспечения безопасности" выборов, подвергнутся сокращению федерального финансирования.

- Девять украинских дронов сбито за ночь над регионами России. 5 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Курской области, 2 - над акваторией Черного моря.

- Умерла озвучивавшая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши" актриса Галина Марченко. Ей было 89 лет.

- Трамп считает, что РФ хочет урегулировать украинский конфликт, но может оттягивать заключение соглашения. Он также полагает, что окончания противостояния хочет Зеленский.

- Рубио просит Турцию поддержать мир на Украине и Южном Кавказе. Он заявил об этом на встрече с главой МИД Турции.