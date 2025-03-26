Девять украинских дронов сбито за ночь над регионами России

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в ночь на среду девять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: пять - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области, два - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.