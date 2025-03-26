Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост, отыгрывая сообщения об итогах российско-американской встречи в Саудовской Аравии, состоявшейся в начале этой недели; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, также носят в целом позитивный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3197,26 пункта (+1,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,7%.

Подорожали акции "Норникеля" (+2,7%), АФК "Система" (+2,2%), "НЛМК" (+1,9%), ВТБ (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), Сбербанка (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "префы" Сбербанка (+1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США. "Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соответствующее заявление содержится в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США". "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что данный пункт, также как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов". Среди других условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; а также снятие "санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

В свою очередь в заявлении Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии говорится, что Вашингтон поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки. "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений", - сообщил Белый дом. Также отмечается, что Вашингтон обещает способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для РФ, поможет расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам сессии во вторник, участники рынка анализировали очередные заявления по поводу новых импортных пошлин в США и макроэкономические данные. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня. Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы. По пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики полагали, что продажи вырастут до 680 тыс.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует символическое снижение (-0,02%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США в середине недели.

Тем не менее, на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 26 марта в основном преобладают игроки на повышение. Так, фондовые индексы Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии растут на 0,2-0,9%; и лишь китайский индикатор не демонстрирует ярко выраженной динамики.

В свою очередь на нефтяном рынке в среду утром также доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $73,21 за баррель, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,3% - до $69,21 за баррель.