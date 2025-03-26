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Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 1%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду демонстрирует умеренный рост, отыгрывая сообщения об итогах российско-американской встречи в Саудовской Аравии, состоявшейся в начале этой недели; при этом сигналы, поступающие с мировых рынков капитала, также носят в целом позитивный характер. Индекс IMOEX2 (все сессии) за минуту торгов вырос на 1% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3197,26 пункта (+1,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,7%.

Подорожали акции "Норникеля" (+2,7%), АФК "Система" (+2,2%), "НЛМК" (+1,9%), ВТБ (+1,9%), "Группы компаний ПИК" (+1,8%), "ФосАгро" (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "ММК" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Роснефти" (+1%), Сбербанка (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Магнита" (+0,9%), "Русала" (+0,9%), "Т-Технологии" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), МКПАО "ВК" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "префы" Сбербанка (+1%) и "Сургутнефтегаза" (+0,4%).

Россия и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, предусмотрена возможность продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон, говорится в заявлении об основных итогах встречи экспертных групп России и США. "Россия и США согласились разработать меры по реализации договоренностей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Соответствующее заявление содержится в документе "Основные итоги встречи экспертных групп РФ и США". "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что данный пункт, также как и договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка (OKPO code: 52750822) и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов". Среди других условий выполнения этой договоренности: снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования; а также снятие "санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений".

В свою очередь в заявлении Белого дома по итогам переговоров в Саудовской Аравии говорится, что Вашингтон поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость морской страховки. "США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений", - сообщил Белый дом. Также отмечается, что Вашингтон обещает способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для РФ, поможет расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам сессии во вторник, участники рынка анализировали очередные заявления по поводу новых импортных пошлин в США и макроэкономические данные. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

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При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня. Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы. По пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики полагали, что продажи вырастут до 680 тыс.

Вместе с тем фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует символическое снижение (-0,02%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США в середине недели.

Тем не менее, на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов 26 марта в основном преобладают игроки на повышение. Так, фондовые индексы Гонконга, Южной Кореи, Австралии и Японии растут на 0,2-0,9%; и лишь китайский индикатор не демонстрирует ярко выраженной динамики.

В свою очередь на нефтяном рынке в среду утром также доминируют позитивные настроения. Стоимость фьючерсов на сорт Brent к 07:01 МСК составила $73,21 за баррель, что на 0,27% выше уровня закрытия предыдущего дня; при этом фьючерсы на сорт WTI дорожают на 0,3% - до $69,21 за баррель.

Сургутнефтегаз Сбербанк Россельхозбанк Норникель
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