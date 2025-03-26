Поиск

Трамп считает, что Россия может оттягивать заключение соглашения с Украиной

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допускает, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

Он добавил: "Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".

Дональд Трамп США Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 26 марта

Уолл-стрит закрылась в плюсе на статданных, новых заявлениях о пошлинах

Российская подлодка провела учебные пуски крылатых ракет из Японского моря

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Трамп подписал указ, обязывающий избирателей в США подтверждать американское гражданство

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

РФ и США разработают меры по реализации договоренностей о запрете ударов по энергообъектам

Кремль подтвердил договоренность с США обеспечить реализацию "Черноморской инициативы"

США и Украина будут работать над безопасностью энергообъектов и судоходства в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море

США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство в Черном море
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });