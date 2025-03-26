Трамп считает, что Россия может оттягивать заключение соглашения с Украиной

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в стремлении России к урегулированию украинского конфликта, но допускает, что Москва может оттягивать заключение мирного соглашения.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они (Россия - ИФ) оттягивают время", - сказал Трамп в интервью Newsmax.

Он добавил: "Я не уверен. Но нет, я думаю, Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и я думаю, что и Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось на данном этапе".