В Кремле выразили соболезнования по поводу гибели журналистки Прокофьевой

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Кремле соболезнуют родным и близким погибшей журналистки Первого канала Анны Прокофьевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще одна потеря журналистов - Первый канал, Анна Прокофьева. Машина подорвалась на мине, оставленной боевиками киевского режима. Мы соболезнуем в первую очередь родным Анны и всему коллективу Первого канала", - сказал Песков журналистам в среду.

Ранее Первый канал сообщил о гибели Прокофьевой и ранении оператора Дмитрия Волкова в Белгородской области. Съемочная группа подорвалась на мине на границе с Украиной.



