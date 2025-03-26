Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении оператора Дмитрия Волкова.

"При исполнении профессионального долга погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось в Белгородской области на границе с Украиной, где съемочная группа Первого подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен", - говорится в сообщении пресс-службы канала в среду.

По данным канала, Анне было 35 лет, она окончила РУДН по специальности "журналистика", свободно владела испанским языком. Работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня". На Первом канале работала с 2023 года, была военным корреспондентом, вела репортажи из зоны СВО.



