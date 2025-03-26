Поиск

Ириклинский гидроузел снизит сброс воды в два раза для пропуска паводковых вод

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сброс воды с Ириклинского водохранилища на реке Урал будет уменьшен с 30 до 15 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"С 28 марта будет установлен минимальный сброс с Ириклинского гидроузла - 15 кубометров в секунду", - написал он в своем телеграмм-канале.

Паслер отметил, что такое решение принято для пропуска паводковых вод реки Орь, на которой, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается повторное повышение уровня.

"Свободная емкость Ириклинского водохранилища - 746 млн кубометров. Фиксируется снижение объема притока из рек Суундук, Уртазымка и Таналык. Исходя из прогноза осадков и текущих снегозапасов, значительного увеличения притока в Ириклинское водохранилище не будет", - сообщил губернатор.

Также, по его данным, уменьшаются уровни Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ Челябинской области, питающих Ириклу. Свободная емкость обоих - около 75 млн кубометров.

Режим работы Ириклинского водохранилища будет корректироваться с учетом складывающейся гидрологической и метеорологической обстановки, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что с конца декабря прошлого года был установлен режим повышенного сброса с Ириклинского гидроузла. Тогда водохранилище сбрасывало 60 кубометров воды в секунду. В феврале сброс увеличивался дважды - сначала до 108, а затем до 156 кубометров в секунду. В марте сброс был установлен на уровне 201 кубометр в секунду, а с 20 марта - снижен почти в 7 раз, до 30 кубометров в секунду.

Паслер 25 марта сообщил, что паводок в Оренбуржье идет на спад, пики весеннего половодья пройдены на большинстве крупных рек.

Оренбургская область весной 2024 года столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.

Ириклинская ГЭС построена в 1958 году одновременно с Ириклинским водохранилищем для регулирования водности реки Урал. Станция снабжает электроэнергией Оренбуржье, Челябинскую область, Башкирию. Вырабатываемая станцией электроэнергия также экспортируется в Казахстан.

Ириклинское водохранилище Гидрометцентр Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Мишустин заявил, что санкции против российского ТЭКа не достигли целей

Мишустин заявил, что санкции против российского ТЭКа не достигли целей

Стойка шасси сломалась у самолета АК "Атран" при посадке в Новом Уренгое

Банк России летом запустит пилотный рейтинг акций российских эмитентов

Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области

Новак и Сийярто обсудили в Москве условия поставок нефти и газа в Венгрию

Умерла озвучивавшая Каркушу в "Спокойной ночи, малыши" актриса Галина Марченко

РКН предложил прописать в законе требования к устойчивости и живучести сетей связи

Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

РКН сообщил о продолжении мощной DDoS-атаки на провайдера Lovit

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });