Ириклинский гидроузел снизит сброс воды в два раза для пропуска паводковых вод

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Сброс воды с Ириклинского водохранилища на реке Урал будет уменьшен с 30 до 15 кубометров в секунду, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"С 28 марта будет установлен минимальный сброс с Ириклинского гидроузла - 15 кубометров в секунду", - написал он в своем телеграмм-канале.

Паслер отметил, что такое решение принято для пропуска паводковых вод реки Орь, на которой, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается повторное повышение уровня.

"Свободная емкость Ириклинского водохранилища - 746 млн кубометров. Фиксируется снижение объема притока из рек Суундук, Уртазымка и Таналык. Исходя из прогноза осадков и текущих снегозапасов, значительного увеличения притока в Ириклинское водохранилище не будет", - сообщил губернатор.

Также, по его данным, уменьшаются уровни Верхнеуральского и Магнитогорского водохранилищ Челябинской области, питающих Ириклу. Свободная емкость обоих - около 75 млн кубометров.

Режим работы Ириклинского водохранилища будет корректироваться с учетом складывающейся гидрологической и метеорологической обстановки, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что с конца декабря прошлого года был установлен режим повышенного сброса с Ириклинского гидроузла. Тогда водохранилище сбрасывало 60 кубометров воды в секунду. В феврале сброс увеличивался дважды - сначала до 108, а затем до 156 кубометров в секунду. В марте сброс был установлен на уровне 201 кубометр в секунду, а с 20 марта - снижен почти в 7 раз, до 30 кубометров в секунду.

Паслер 25 марта сообщил, что паводок в Оренбуржье идет на спад, пики весеннего половодья пройдены на большинстве крупных рек.

Оренбургская область весной 2024 года столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. Самая непростая ситуация сложилась в Орске и Оренбурге.

Ириклинская ГЭС построена в 1958 году одновременно с Ириклинским водохранилищем для регулирования водности реки Урал. Станция снабжает электроэнергией Оренбуржье, Челябинскую область, Башкирию. Вырабатываемая станцией электроэнергия также экспортируется в Казахстан.