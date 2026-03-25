В Оренбургской области сократят сброс с Ириклинского гидроузла из-за паводка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сброс воды из Ириклинского водохранилища на реке Урал с 27 марта будет снижен со 139 до 60 кубометров в секунду для пропуска паводковых вод, сообщило правительство Оренбургской области.

"Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов утвердило рекомендации по уменьшению с Ириклинского водохранилища сбросных расходов с 27 марта до 60 кубометров в секунду. Такая мера принята в целях пропуска паводковых вод рек Большой Кумак и Орь, во избежание подтопления города Орска", - говорится в сообщении.

Ириклинское водохранилище обладает достаточной свободной емкостью: сейчас оно заполнено примерно на 70%.

В правительстве региона напомнили, что режим повышенного сброса на гидроузле установлен с середины декабря. Тогда водохранилище сбрасывало 60 кубометров воды в секунду, в январе сброс увеличивали до 90, а в феврале - до 139 кубометров в секунду.

"Далее режим работы Ириклинского водохранилища будет корректироваться с учетом складывающейся гидрологической и метеорологической обстановки", - объявили чиновники.

Весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с сильнейшим за последние десятилетия паводком. В Орске 5 апреля 2024 года прорвало дамбу, и вода стремительно начала затапливать город. Паводок в регионе был отнесен к ЧС федерального характера.

Ириклинская ГЭС построена в 1958 году одновременно с Ириклинским водохранилищем для регулирования водности реки Урал. Станция снабжает электроэнергией Оренбуржье, Челябинскую область, Башкирию. Вырабатываемая станцией электроэнергия также экспортируется в Казахстан.

