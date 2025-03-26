Росгеология в 2024 году поставила на баланс 37 т золота и 1,3 тыс. т серебра

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Росгеология" в 2024 году завершила геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые (ТПИ) по 13 объектам федерального проекта "Геология: возрождение легенды" и по 5 объектам госпрограммы "Воспроизводство и использование природных ресурсов".

Как сообщила "Росгеология", на госбаланс в 2024 году поставлены 36,8 тонны запасов золота по категориям С1+С2, почти 1,3 тыс. тонн серебра и 192 тыс. тонн меди. Также выявлены 6 новых инвестиционно-привлекательных рудных объектов, оценены и апробированы прогнозные ресурсы ТПИ категорий Р1+Р2.

Результаты "Росгеологии" в рамках первого этапа проекта "Геология: возрождение легенды":

ТПИ Запасы С1+С2 Прогнозные ресурсы Р1+Р2 Золото 36,8 т 189,7 т Серебро 1 265,6 т 7 030,2 т Медь 191,6 тыс. т 149 тыс. т Цинк 501 тыс. т 973,1 тыс. т Свинец 122,8 тыс. т 875,6 тыс. т Графит - 817,4 тыс. т Железная руда 92,1 млн т 21 млн т Бентонит 2,7 млн т 14,9 млн т

По результатам оценочных работ 2022-2024 годов открыто 6 месторождений ТПИ. Речь идет о месторождении железной руды Пинкельявр в Мурманской области, Южно-Подольском месторождении медно-цинкоколчеданных руд в Башкирии, Шамейском золоторудном месторождении в Свердловской области, Зеркальном месторождении бентонитов на Устиновской площади в Приморье, новых запасах свинцово-цинковых руд на Ивановской и Воздвиженской площадях в Забайкалье.



