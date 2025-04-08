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Около 10% выручки "Росгеологии" приносят проекты за рубежом

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Порядка 10% выручки "Росгеологии" приходится на зарубежные проекты, сообщил журналистам глава компании Сергей Радьков.

"Международка - одно из наших основных направлений потенциального развития, потому что "Росгеология" является единственным оператором геологоразведочных услуг на зарубежном рынке. Мы работаем по всем направлениям - от геологического аудита (картографирования) до бурения. Если взять портфель проектов, у нас где-то 10% по выручке сейчас - это зарубежка", - сказал он.

По словам Радькова, стратегия "Росгеологии" предполагает рост доли зарубежных проектов в структуре выручки до 30% за горизонтом 2030 года.

"Потенциал очень большой. Если вернуться к досанкционным годам, только морские работы приносили по 6 млрд рублей, и, если санкции уйдут, возможно, будет больше. Но даже сейчас мы развиваем сотрудничество с дружественными нам странами - Латинской Америки, Африки. И спрос (на услуги "Росгео" за рубежом - ИФ) есть", - отметил глава холдинга.

В компании уточнили, что в 2024 году работы выполнялись в девяти странах по 13 направлениям ГРР, выручка от зарубежной деятельности по сравнению с 2023 годом выросла более чем в три раза - до 2,6 млрд рублей. План на 2025 год - работа в 11 странах по 18 направлениям, прогноз выручки - свыше 3 млрд рублей.

При этом в вопросе экспансии "Росгео" на зарубежные рынки есть нюанс, отметил первый заместитель генерального директора Андрей Дидух.

"На сегодняшний день не решен вопрос с поддержкой экспорта высокотехнологических услуг (по аналогии с поддержкой экспорта произведенного в РФ оборудования - ИФ), коей является геологоразведка. "Росгеология" является практически единственным комплексным предприятием производственным, экспортирующим российскую высокотехнологическую продукцию в виде комплексной геологоразведки. Мы, безусловно, нуждаемся в этом. (...) К сожалению, пока вопрос принципиально не решен. Мы надеемся, что в ближайшее время решения в той или иной степени будут приняты. Тогда мы сможем серьезно конкурировать с основными игроками на международных геологоразведочных рынках. Потому что, в отличие от основных игроков, у нас нет поддержки. То есть, мы выходим в тендеры исключительно со своими финансами. А у некоторых основных игроков субсидирование от их государств доходит до 80%", - пояснил он.

"Росгеология" - госхолдинг, объединяющий более 40 геологических предприятий, работающих в регионах России и за рубежом. Осуществляет все виды геологоразведочных работ (от региональных исследований на все виды полезных ископаемых до подсчета запасов и ввода в эксплуатацию месторождений), обладает уникальными компетенциями в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология Сергей Радьков Андрей Дидух Африка Латинская Америка
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