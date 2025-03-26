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Минсельхоз планирует привязать господдержку к показателям плодородия сельхозземель

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует "привязать" господдержку аграриев к показателям плодородия земель сельхозназначения.

Как сообщает ведомство, этот вопрос обсуждался на заседании общественного совета при министерстве.

"В Минсельхозе в настоящее время разрабатывают механизм, согласно которому государственная поддержка будет увязана с показателями плодородия земель сельхозназначения. Это решение позволит оказать поддержку сельхозпроизводителям, обеспечивающим сохранение и воспроизводство плодородия сельхозземель, будет способствовать предотвращению вывода такой земли из оборота и увеличению урожаев", - говорится в сообщении.

Необходимость этого связана с выполнением задачи по увеличению к 2030 году сбора зерновых и зернобобовых культур до 170 млн тонн, масличных - до 36,4 млн тонн, картофеля - до 8,4 млн тонн, овощей - до 8,5 млн тонн, плодов и ягод - до 3 млн тонн.

Члены общественного совета поддержали эту инициативу.

В РФ с 2022 года действует госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ (программа "Земля"), в рамках которой за 10 лет планируется ввести в оборот не менее 13 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня.

По данным Минсельхоза, за три года (2022-2024 гг.) введено порядка 2 млн га, в том числе в 2022-2023 годах - более 950 тыс. га.

Минсельхоз
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