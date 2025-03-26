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Раненного в Белгородской области оператора Первого канала эвакуируют в Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненный в Белгородской области на границе с Украиной, будет эвакуирован на лечение в Москву, он находится в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В РоссииКорреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской областиЧитать подробнее



Врачи Курской области оказывают ему необходимую медицинскую помощь, удалось стабилизировать его состояние, сообщил помощник министра.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.

Ранее в среду Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении Дмитрия Волкова.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил ранее, что Волков находится в тяжелом состоянии.

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