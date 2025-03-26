Раненного в Белгородской области оператора Первого канала эвакуируют в Москву

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Оператор Первого канала Дмитрий Волков, раненный в Белгородской области на границе с Украиной, будет эвакуирован на лечение в Москву, он находится в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.





Врачи Курской области оказывают ему необходимую медицинскую помощь, удалось стабилизировать его состояние, сообщил помощник министра.

Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавил он.

Ранее в среду Первый канал сообщил о гибели своего корреспондента Анны Прокофьевой в Белгородской области и ранении Дмитрия Волкова.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил ранее, что Волков находится в тяжелом состоянии.

