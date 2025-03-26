Мишустин пообещал продолжить работу правительства по снижению бедности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Работа правительства по борьбе с бедностью будет продолжена, ее необходимо побороть, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

"Абсолютно точно продолжим работу здесь, мы должны это побороть, этого не должно быть", - сказал он.

Он напомнил, что прожиточный минимум с 2020 года вырос на 37% - до 15 453 рублей. "МРОТ тоже увеличили с 12130 до 22440 рублей. (...) Это огромный результат - как внимание президента, так и выполнение всеми ветвями власти этой ответственной работы по снижению бедности", - сказал премьер-министр.